SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren katil kuzen tutuklandı! | Son dakika haber videoları
Haberler Haber Videoları

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren katil kuzen tutuklandı! | Son dakika haber videoları

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 12:55

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren katil kuzen Erdem Şen tutuklandı. Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli Erdem Şen'in emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tabancayla Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını öldüren şüpheli Erdem Şen tutuklandı.

Şen ve koruması Mikail Çelikkol'u öldürdüğü, 2 kişiyi de silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erdem Şen, güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Başkan Şen'in kuzeni olan şüpheli Erdem Şen'in emniyetteki ifadesinde, seçim öncesinde birlikte çalıştığı Şen'in, kendisini işe alma sözü verdiğini ancak sözünü tutmadığını, tartışmanın bu nedenle başladığını söylediği öğrenildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

Olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve gittiği sırada Başkan Şen'i gördüğünü anlatan Erdem Şenin ifadesinde, evden dönüşte konuşmak için Şen'in yanına gittiğini, tartışma sırasında olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı (İHA)

NE OLMUŞTU?
Şüpheli Erdem Şen, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, bir kişi de düşerek yaralanmıştı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Belediye başkanına hain pusu: 2 ölü!

Şüpheli Erdem Şen, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförüne silahlı saldırı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Pendik'te feci kaza! TIR skuterli kızı ezdi! | Son dakika haber videoları (5 Kasım 2024)
05.11.2024Salı
Kaçak botoks ilacı operasyonu! | Güncel haberler video izle
05.11.2024Salı
Hatay'da depremzedeleri korkutan yangın: 3 konteyner alev aldı
05.11.2024Salı
Hatay'da drift terörü! Binlerce lira para cezası ödeyecek
05.11.2024Salı
Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP gurubundan Ahmet Özer provokasyonu!
05.11.2024Salı
Bunlar da Var
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada 00:23
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada
04.11.2024Pazartesi
Batman’da ’DEM’li provokasyon! Devlete bela okuyup İsrail’i akladılar 00:39
Batman'da 'DEM'li provokasyon!
04.11.2024Pazartesi
Fenerbahçe tribün liderlerinden GFB tribün lideri Cem Gölbaşı’dan haneye tecavüz! İş yerine giderek böyle alıkoydu! 00:40
GFB tribün lideri Cem Gölbaşı'ndan haneye tecavüz! Böyle alıkoydu! Gözaltına alındı!
04.11.2024Pazartesi
GFB lideri Cem Gölbaşı’na ’’Peruk videosu’’ sonrası gözaltı! 00:06
GFB lideri Cem Gölbaşı'na ''Peruk'' gözaltısı!
04.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA