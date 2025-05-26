Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:46:25

Şanlıurfa'da motosikletiyle Balıklıgöl yerleşkesini gezen bir vatandaş, Balıklıgöl'e düştü.



Olay dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre motosikletle Balıklıgöl'ü gezen bir vatandaş, kontrolünü kaybettiği motosikletle birlikte Balıklıgöl yerleşkesindeki bir çok yerde bulunan ve balıkların yüzdüğü kanala düştü. Çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet ise görevliler tarafından çıkartıldı. Görevlilerin gerekli ikazlarda bulunarak motosiklet ile yerleşkede gezilmemesi bilgisi verdiği öğrenildi.