SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Balıklı Kaplıca’sı kapatıldı!
Haberler Haber Videoları

Balıklı Kaplıca'sı kapatıldı!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 16:38

Bolu’daki otel yangınının ardından başlatılan denetimler kapsamında, dünyaca ünlü Sivas Kangal Balıklı Kaplıcası, yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle mühürlendi. İşletmede bulunan 15 hasta tahliye edilirken, yetkililer sorunun çözümü için girişimlere başladı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Balıklı Kaplıcası, yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle mühürlendi.

Bolu'da meydana gelen otel yangınının ardından Türkiye genelinde birçok turizm işletmesine yönelik kapatma kararları alınırken, Kangal Balıklı Kaplıcası da yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle mühürlendi. Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, Bolu yangını sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birçok işletmeyi kapatma kararı aldığını belirterek, İl Özel İdaresi yetkililerinin işletmeye gelerek bazı belgeler talep ettiğini söyledi. Ünsal, belgeler arasında yapı kullanım belgesini olmadığını, bu gerekçe ile işletmenin mühürlendiğini ifade etti. İl Özel İdaresi, Kangal Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara başvurduklarını ancak belgeyi bulamadıklarını söyledi. Ünsal, kaplıcadaki 15 hastanın da tahliye edildiğini belirterek, sorunun giderilmesi için girişimlere başladıklarını ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Köpek velisi Buket Özgünlü'nün derneğine fesih!
31.01.2025Cuma
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği yerde DHKP-C söylemiyle sokak çağrısı!
31.01.2025Cuma
Falezlerde sır ölüm!
31.01.2025Cuma
İstanbul Eyüp'te feci cinayet: 4 ölü!
31.01.2025Cuma
Beyşehir'de kavga: Sırtından bıçakladı!
31.01.2025Cuma
Bunlar da Var
Kur’an yakan Salwan Momika canlı yayında vurularak öldürüldü! 00:16
Kur'an yakan Salwan Momika canlı yayında vurularak öldürüldü!
30.01.2025Perşembe
35 sene aradığı oğlunu Müge Anlı bir günde buldu: İşte kavuşma anları 11:51
35 sene aradığı oğlunu Müge Anlı bir günde buldu
31.01.2025Cuma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı 01:29
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı
31.01.2025Cuma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti 00:26
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti
31.01.2025Cuma
CANLI YAYIN