Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.





Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.

