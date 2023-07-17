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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
17.07.2023 08:40

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık alan zarar gördü.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



KONTROL ALTINA ALINDI
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.



Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.

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