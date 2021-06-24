Balıkesir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. Teröristin Kerkük'teki patlamadan sorumlu olduğu iddia edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Açıklamada, kent merkezinde yakalanan zanlının, Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde sözde emir olarak faaliyet gösterdiği, bubi tuzağı hazırlamak ve hazırlatmak çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada yakalanan DEAŞ üyesinin Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen bir patlatmadan da sorumlu olduğu yönünde bilgilere ulaştı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.