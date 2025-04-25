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Balıkesir’de sahte para operasyonu: 10 kişi tutuklandı
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Balıkesir’de sahte para operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.04.2025 18:53:23

Balıkesir KOM Şube ekipleri, farklı tarihlerde piyasaya sahte para sürdüklerini tespit ettiği 11 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçundan başlatılan çalışmalar kapsamında Balıkesir'de bulunan esnafları hedef alarak farklı tarihlerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalandı. Operasyonda 14 adet 200 TL sahte banknot, bir ruhsatsız tabanca, 19 tabanca fişeği, 3 gram metamfetamin maddesi, 17 adet Galara sentetik ecza hap, bir hassas terazi ele geçirildi. Dosya kapsamında parada sahtecilik (TCK 197) suçundan adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli şahıstan biri serbest bırakılırken, 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

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