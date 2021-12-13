Balıkesir'de çöpün gazı enerjiye dönüşüyor 50 bin haneye enerji sağlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda günde bin 250 ton, yılda ortalama 450 bin ton atık bertaraf edilerek, 50 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Aynı zamanda 25 milyon metreküp gazın doğa salınımını da engelleyerek çevreyi koruyoruz. 2030 yılına kadar sera gazı salım azaltımını yüzde 40 düşürmek ve 2050’ye kadar ise karbonsuz bir şehir oluşturmak maksadıyla dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni meclis kararıyla imzalayan Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda ilçe belediyelerinden toplanan evsel atıklar aktarma istasyonları vasıtasıyla düzenli bir şekilde depolanıyor. Depolanan çöplerden çıkan gaz kullanarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Tesise günde bin250 ton, yılda ortalama 450 bin ton atık girişi gerçekleştirildiği bilgisini veren Çevre Koruma Daire Başkanlığı Çevre Mühendisi Nebahat Kaya, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla işletmeye aldığımız çöp gazından enerji üretim tesisimiz kapsamında yılda 25 milyon metreküp metan gazı yakılarak bertaraf ediyor ve çevreye salınımını önlüyoruz. 90 bin megawatt enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin kurulu gücü 14.14 megawattır ve 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilmektedir.