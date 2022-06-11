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BALIKESİR KAZA HABERİ SON DAKİKA! Minibüs ile süt tankeri çarpıştı! Katliam gibi kazadan ilk görüntüler: 8 ölü 10 yaralı

BALIKESİR KAZA HABERİ SON DAKİKA! Minibüs ile süt tankeri çarpıştı! Katliam gibi kazadan ilk görüntüler: 8 ölü 10 yaralı
11.06.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

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Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı. Katliam gibi kazada 8 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. İşte kaza yerinden ilk görüntüler...

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BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüs ile süt taşıma tankerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepsut- Dursunbey kara yolunun Naipler Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Dursunbey'den Balıkesir?deki bir düğüne gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu 10 AEA 731 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri, kafa kafaya çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si daha kurtarılamadı.

Kaza yerine gelip yetkililerden bilgi alan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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