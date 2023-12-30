SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 09:05 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 09:19

Balıkesir Altıeylül trafik kazası: Köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir Altıeylül trafik kazası:... Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde hareket halinde olan otomobil Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan ve Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Er (48) yönetimindeki 10 ZB 542 plakalı otomobil, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.

Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 37 ilde eş zamanlı operasyon! 189 kişi yakalandı
30.12.2023Cumartesi
Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında skandal! Senem Ilgaz'ı canlı yayında azarladı... Tepki yağdı Enver Aysever'den olay sözler
29.12.2023Cuma
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Kalfa Adem'i ihale ağasına dönüştürdüğü ortaya çıktı
29.12.2023Cuma
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: 10 ölü 54 yaralı
28.12.2023Perşembe
2024 Asgari Ücret Zammı Belli Oldu! Bakan Işıkhan son dakika açıkladı! Asgari ücret zammıyla İşsizlik, Kıdem tazminatı, Yaşlılık ve Engelli maaşı da değişti! İşte kalem kalem yeni ücretler
27.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Maltepe Piazza AVM intihar videosu sansürsüz izle! 02:06
Maltepe Piazza AVM intihar kamerada!
29.12.2023Cuma
FB - GS maçı Son Dakika: Süper kupa iptal mi? TFF açıklama yaptı! 02:51
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Maç iptal mi edildi?
29.12.2023Cuma
📡 ATV HD CANLI YAYIN 📺 GALATASARAY FENERBAHÇE maçı canlı izle ⚽🔥 FB GS Süper Kupa Finali Kesintisiz ve Şifresiz ATV İZLE 01:29
🟡🔴 Galatasaray Fenerbahçe 🟡🔵 ATV Canlı İzle Şifresiz (GS-FB)
29.12.2023Cuma
Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı! 00:58
Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı!
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA