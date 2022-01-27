Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Saldırıya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş "Cinayet tek bir silahtan isabet eden kurşunlarla gerçekleşti. 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi ikisi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca saldırganların ilk 2 kurşunu konuştukları sırada masanın altından sıktıkları belirlendi.'' dedi.