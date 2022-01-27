Haberler Haber Videoları Balıkçıda kanlı pusu! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Masanın altından 2 el...

Balıkçıda kanlı pusu! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Masanın altından 2 el...

Balıkçıda kanlı pusu! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Masanın altından 2 el...
27.01.2022 15:40

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:02
YOK ARTIK! Morga bırakılan...
Ana Sayfa 01:55
Ece Erken'den yEşi Şafak...
Ana Sayfa 01:49
Sütyen giymeyen kadın...
Ana Sayfa 00:12
Alişan ve Demet küslüğü...
Ana Sayfa 09:01
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun...
Ana Sayfa 00:19
Survivor Berna'nın...
Ana Sayfa 00:38
Kaza yapan adamın şok tepkisi!...
Ana Sayfa 02:08
2022'nin ilk MGK toplantısı...
Ana Sayfa 00:32
Polisten kaçarken kaza yapan...
Ana Sayfa 00:52
Hülya Avşar mini taytıyla...
Ana Sayfa 02:17
Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Ana Sayfa 00:50
Esra Dermancıoğlu yatak...

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan 2 çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Saldırıya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş "Cinayet tek bir silahtan isabet eden kurşunlarla gerçekleşti. 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi ikisi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca saldırganların ilk 2 kurşunu konuştukları sırada masanın altından sıktıkları belirlendi.'' dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA