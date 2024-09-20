SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Balıkçı tekneleri limana sığındı
Haberler Haber Videoları

Balıkçı tekneleri limana sığındı

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:38 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:38

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı, yaklaşık 100 balıkçı teknesi, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki limana sığındı.

Karadeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına, Trabzon'un Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, balıkçılara zor anlar yaşattı. Bölgede saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 5 metreyi aştı, dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle de ava çıkan tekneler, olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde ilerlemekte güçlük çekti. İlçede Yenay-Çamburnu açıklarında avlanmaya çıkan yaklaşık 100 teknedeki balıkçılar, fırtınanın şiddetinin artmasıyla, can güvenliği ve teknelerinin zarar görmemesi için Yeniçam Limanı'na sığındı. Balıkçılar, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle yeniden denize açılacak.

'YAKLAŞIK 100 TEKNE VAR'

Şengün Gemi Sanayi yöneticilerinden Kenan Şengün, fırtınadan dolayı rıhtıma sığınan yaklaşık 100 teknenin olduğunu belirterek, "Teknelerimiz rıhtımımıza sığındı. Sürmene Limanı'ndalar, burada yaklaşık 100 tane tekne var. Kimisinin ağlarında arızaları var, kimisinin cihazları, kimisinin makinelerinde arızalar var. Teknik arızalar meydana gelmiş durumda. Onları tamir ediyorlar. Tersanemiz olarak en güzel hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi bölge kayıklarımız olsun, Marmara'dan gelen kayıklarımıza da en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bölgemizde rahat bir şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Limana sığınan balıkçı Erol Divan, "Hava şartlarından dolayı buraya gelmek zorunda kaldık. Açık denizde fırtına var. Sığınmak zorunda kaldık. Balık yok. Yakıt tedariki yapacağız. Hava açtığı zaman denize açılacağız, avımızın peşine gideceğiz" dedi.

Balıkçı Muharrem Fat ise "Hava raporlarına göre fırtınanın biteceğini düşünüyoruz. Akşam kısmetse balığa çıkacağız" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Seçil Erzan için Fatih Terim'in ifadesi soruldu
20.09.2024Cuma
Başkan Erdoğan: "Vadedilmiş Topraklar Hayali Kurup Bizden Rahatsız Olanlar Var''
20.09.2024Cuma
Akıl almaz kaza: 3 yaralı
20.09.2024Cuma
Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı
20.09.2024Cuma
Yolcu uçağı pistten çıktı
20.09.2024Cuma
Bunlar da Var
Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü! 03:26
Akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı!
19.09.2024Perşembe
Kocaeli’de Feci Kaza: Yolun Karşısına Geçerken Otomobilin Çarptığı 3 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti! 00:16
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaya öldü! O anlar kamerada!
19.09.2024Perşembe
Konya’da acı olay! Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti 01:04
Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
Avcılar’da feci kaza! Servis otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 02:54
Feci kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19.09.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA