Bali'de denize düştükten 66 saat sonra bulunan Türk kaptan Erhan Seçkal Türkiye'ye döndü

Bali açıklarında denize düştükten 66 saat sonra bölgedeki bir balıkçı tarafından bulunan Türk kaptan Erhan Seçkal Türkiye'ye döndü.

İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapan Erhan Seçkal, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'na indi.

Seçkal'ı İstanbul Havalimanı'nda çalıştığı şirketin yetkilisi karşıladı.

İngiltere merkezli şirkete ait gemide birinci kaptan olarak görev yapan Erhan Seçkal, denize düştükten 2,5 gün sonra 5 Mayıs'ta bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 5 Mayıs'ta Seçkal'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "66 saat suda kaldı. Rabb'imin lütfu. 66 saat suda kalmasına rağmen sağlığı da iyi." ifadelerini kullanmıştı.