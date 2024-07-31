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Bakırköy'de silahı saldırı: Kennedy Caddesi'ndeki silahlı saldırı anı kamerada!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 02:06 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 02:14

Bakırköy'de silahı saldırı: Kennedy Caddesi'ndeki silahlı saldırı anı kamerada!

Bakırköy'de buunan Kennedy Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen ve başında kask olan şüpheli, burada sohbet eden Burak K. ile yabancı uyruklu Pouria N'nin ayaklarına doğru silahla ateş etti. İki kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bakırköy'de iş yeri önündeki iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kennedy Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen ve başında kask olan şüpheli, burada sohbet eden Burak K. ile yabancı uyruklu Pouria N'nin ayaklarına doğru silahla ateş etti.

Şüpheli, saldırının ardından kendisini yol kenarında bekleyen motosikletliyle olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan ve hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen iki kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İş yeri önünde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda sohbet eden kişilere yaklaşan saldırganın, silahla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

Saldırı anında bir vatandaşın, bebek arabasındaki çocuğunu korumak için park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görülüyor.

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