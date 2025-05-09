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Bakırköy’de otele silahlı saldırı Öldürüp kaçtı! - Video
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Bakırköy'de otele silahlı saldırı Öldürüp kaçtı! - Video

Giriş Tarihi: 9.05.2025 15:11:05

Bakırköy’de bir otel çalışanı, görev başındayken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan, otel girişinde görevliyi hedef alıp peş peşe ateş etti; çevredeki insanlar panik içinde kaçıştı, dehşet anları kameraya yansıdı.

Bakırköy'de bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Eren Öztek, görev yaptığı binanın girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın olay yerine gelip saldırıyı gerçekleştirdiği ve ardından kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sokakta Panik Anları
Olay, Zeytinlik Mahallesi Lamibey Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi motosikletini yakındaki bir ara sokağa park ettikten sonra yaya olarak otelin önüne geldi. Resepsiyonun girişinde bekleyen Eren Öztek'e yaklaşan saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla genç çalışana art arda ateş etti. O anlarda sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ağır Yaralanan Görevli Kurtarılamadı
Silahlı saldırının ardından kaçan saldırgan hızla sokaktan uzaklaşırken, çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı halde buldukları Öztek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kamera Görüntüleri İnceleniyor
Cani saldırganın olay anı ve kaçış anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı şekilde yürüyerek yaklaştığı, ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Polis ekipleri, görüntüler üzerinden kimlik tespiti yaparak saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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