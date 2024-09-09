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Bakırköy beton mikseri kazası: Bisikletliyi ezip öldürdü!
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Bakırköy beton mikseri kazası: Bisikletliyi ezip öldürdü!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 20:31 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 20:31

İstanbul Bakırköy'de ölümlü beton mikseri kazası meydana geldi. İncirli Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle ilerleyen Hakan Bıyık beton mikserinin ani manevrasıyla düşerek beton mikserinin altında kalıp hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de elektrikli bisikletiyle ilerleyen Hakan Bıyık, Fatih Turan'ın kullandığı beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bıyık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken beton mikserinin şoförü Turan gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede elektrikli bisikletiyle ilerleyen Hakan Bıyık (40), Fatih Turan yönetimindeki 34 KUF 194 plakalı beton mikserinin ani manevrasıyla düşerek aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Bıyık'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü Fatih Turan ise gözaltına alındı.

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