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Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı!
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Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı!

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 18:39

Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayinler muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek süresiz askıya alındı. Derkon Metropoliti Apostol Danilidis, kilise okuyucusuna yapılan zam talebinin reddedilmesi üzerine ayinlerin durdurulduğunu açıkladı. Okuyucu Statoula Zafiridis’in papaz eşiyle bağlantısı, zam talebine karşı çıkılmasında etkili olduğu iddia ediliyor. Son açıklamayı takip eden pazar günü de ayin yapılmadı.

Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayinler muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek süresiz askıya alındı. Derkon Metropoliti Apostol Danilidis'in kilise okuyucusunun yasal ücretinin ödenmemesi nedeniyle aldığı kararı, kilise görevlilerinin olduğu mesajlaşma grubundan paylaştı. Kilisede dün ayin yapılmadığı öğrenildi.

Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi'nde ayinler, 7 Şubat'ta Derkon Metropoliti Apostol Danilidis tarafından yapılan açıklama ile askıya alındı. Mesajlaşma grubundan kilise görevlilerine yapılan açıklamada okuyucunun ücretini ödemeyi reddetmesi nedeniyle ayinlerin durdurulduğu belirtildi. İddialara göre, okuyucuya aylık 71 bin 750 TL olarak yapılan ödemeye 10 bin TL zam talep edildi. Talebin kabul görmemesi ile birlikte ayinler durduruldu. Bunun ardından açıklama tarihini takip eden pazar günü de ayin gerçekleştirilmedi. Öte yandan, kililsede muganni denilen ve okuyucu olarak görev yapan Statoula Zafiridis'in Derkon Metropoliti Apostolos'un yanında papaz olarak görev yapan Daniil Zafiridis'in eşi olduğu için üyelerin zam talebine karşı çıktığı öne sürüldü.

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