Bakan Yerlikaya: "Enkaza ulaşıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00’de ulaşıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

