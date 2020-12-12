Haberler Video Haber Videoları Bakan Varank: Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı

Bakan Varank: Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı

Bakan Varank: Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı
12.12.2020 01:57
Ana Sayfa 07:26
Makine sektörü rekor kırdı
Ana Sayfa 08:41
Bakan Varank'tan muhalefete...
Ana Sayfa 02:08
Koca'dan aşı açıklaması!
Ana Sayfa 00:14
Cani, kadını öldürüp intihar...
Ana Sayfa 00:34
Sosyal mesafeli yağmur duası
Ana Sayfa 01:31
Böyle canilik görülmedi!
Ana Sayfa 01:42
Yasa dışı bahis operasyonu! 5...
Ana Sayfa 04:08
Kısıtlamaya saatler kala...
Ana Sayfa 02:58
Şarkıcı Tayfun kimdir?
Ana Sayfa 03:34
Önce kıyafetleri sonra kendi...
Ana Sayfa 01:58
462 bin kilometrekareyi...
Ana Sayfa 02:12
Bilim insanları araştırdı!...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Milletimiz müsterih olsun, riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Beklentileri karşılayacak politikaları yeni dönemde çok daha güçlü bir şekilde uygulayacağız. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz. İmalat sanayi alt sektörlerinde bu sene önemli başarılara imza attık. Makine sektörümüz 1,7 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdı. Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi" dedi.


Haber Videoları