RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Bakan Süleyman Soylu Twitter'dan duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Süleyman Soylu Twitter'dan duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Süleyman Soylu Twitter'dan duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
08.05.2021 19:28
Ana Sayfa 01:09
Teröristleri inlerinde basmaya...
Ana Sayfa 06:55
Kadir Gecesi’nin önemi ve...
Ana Sayfa 01:04
DEAŞ’ın 3 kilit ismi daha...
Ana Sayfa 50:00
"Normalleşme takvimimizi...
Ana Sayfa 06:19
"Mısır ile ilişkilerimizin...
Ana Sayfa 01:48
100 tonluk mide bulandırıcı...
Ana Sayfa 00:41
İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi
Ana Sayfa 02:17
Feci kaza kamerada
Ana Sayfa 01:30
Bisiklet hırsızları hem...
Ana Sayfa 00:29
Telefonu 3 saniyede cebe...
Ana Sayfa 00:51
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya...
Ana Sayfa 13:57
Süleyman Soylu’dan, İsrail'in...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar Türkiye'de ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"TOPYEKÜN SAHADAYIZ"
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları