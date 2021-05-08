İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar Türkiye'de ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"TOPYEKÜN SAHADAYIZ"
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.