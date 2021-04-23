RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Süleyman Soylu: Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu

Bakan Süleyman Soylu: Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu
23.04.2021 18:35
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Thodex'e 8 ilde operasyon
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Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü. Öte yandan Interpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili flaş bir açıklama yaparken, "Bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı." dedi. Soylu ayrıca şahsın bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.


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