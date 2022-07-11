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Bakan Soylu'dan metroda saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Bakan Soylu'dan metroda saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
11.07.2022 12:32

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün İstanbul'da metroda seyahat ettiği sırada ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan Senegalli Davut'u ziyaret etti. Soylu paylaşımında, "Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.

Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun mesajının ekinde paylaştığı videoda ise Senegalli Davut ve ailesiyle sohbeti yer aldı.

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