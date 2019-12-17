Haberler Video Bakan Pakdemirli'den 'saman' siyaseti yapan CHP'ye tokat gibi yanıt!

Bakan Pakdemirli'den 'saman' siyaseti yapan CHP'ye tokat gibi yanıt!

17.12.2019 01:04

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın "Meralar boş dururken ve ıslah beklerken saman ithal ettiniz" sözlerine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin genelde rakamlarla ilgili problemi var. O yüzden ben resimlerle ifade etmeye geldim. Türkiye'de toplam saman üretimi 25 milyon tondur. 15 milyon tonu; hayvancılıkta kullanılır. Bu sene; 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. 25 milyon ton. Bir yıl, 9 bin ton ithal edilmiş, adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız? Ne zamandan beri biz, kabalı demir perde bir ülkesiyiz? " ifadelerini kullandı.


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