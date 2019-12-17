CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın "Meralar boş dururken ve ıslah beklerken saman ithal ettiniz" sözlerine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin genelde rakamlarla ilgili problemi var. O yüzden ben resimlerle ifade etmeye geldim. Türkiye'de toplam saman üretimi 25 milyon tondur. 15 milyon tonu; hayvancılıkta kullanılır. Bu sene; 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. 25 milyon ton. Bir yıl, 9 bin ton ithal edilmiş, adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız? Ne zamandan beri biz, kabalı demir perde bir ülkesiyiz? " ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli'den 'saman' siyaseti yapan CHP'ye tokat gibi yanıt!17.12.2019 01:04
- Bakan Pakdemirli'den 'saman' siyaseti yapan CHP'ye tokat gibi yanıt!
- Derin 'Hürriyet' harekete geçti! Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?
- Son dakika: CHP'li İzmir Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı
- Başkan Erdoğan Cenevre'de konuştu: Tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz
- Karamsar tablo çizen ekonomistler sınıfta kaldı!
- Başkan Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti
- İşte Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun saldırıya uğramadan önceki son görüntüleri
- Kritik hafta! Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni Asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yangın
- Son dakika haberi: Libya Mutabakatı Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
- Türkiye'nin İHA ve SİHA hamlesi Rumlarda paniğe neden oldu! İşte Rum medyasından ilk tepki
- Adıyaman Gölbaşı'nda bir düğün, 2 cenaze... Miras kavgası en mutlu günlerini kabusa çevirdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.