Bakan Mustafa Varank'tan muhalefetin TOGG ile ilgili mesnetsiz iddialara sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 18 yılda yaptıklarını anlatmaya veri merkezlerinin yetmeyeceğini vurgulayan Varank, "Sizlere, CHP'nin kapattığı fabrikalardan bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksak, kağıt yetmez" dedi. TOGG'un Türkiye'nin gururu olduğunun altını çizen Bakan Varank, muhalefetin TOGG ile ilgili ortaya attığı mesnetsiz iddialara sert tepki gösterdi. Varank, 'Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA'larımız için de 'motoru yerli değil.' diye yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım, bu tavır çok sığ. Çünkü bunlar üretim cahili" ifadelerini kullandı.

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