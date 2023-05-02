Bakan Murat Kurum'dan kiracılara çağrı: ''Kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal D'de canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fahiş kira zamları hakkında konuşan Bakan Kurum, kiracılara çağrıda bulundu. Bakan Kurum, "Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 zamlı olarak yatırın ve devam edin." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

Kira artışı ile ilgili geçtiğimiz yıl salgın sürecinin etkileri ile hem tedarik zincirinde hem maliyetlerde artış olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Birçok sektör dünyada üretimi durdurdu. Dünya ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyonu yaşadı ve arz talep dengesi bozuldu. Her yıl 600 bin yeni konut yapılır bunun yüzde 8-10'nu kamu yapar. Bir taraftan arzı artırdık diğer taraftan da kiracı kardeşlerimizi koruyabilmek için artış sınırını yüzde 25 belirledik. Haziran ayı ile enflasyon düşüşe geçecek. Vatandaşımızı da mağdur etmemiş olacağız. Artış sınırını Temmuz ayına kadar getirmiştik. Vatandaşımızı hiçbir zaman çaresiz bırakmadık. Bütün sektörlere destek olduk. Bundan sonraki süreçte de hem ev sahiplerine hem kiracılara bu destekler olacak. İstikrar ortamı çok önemlidir. 21 yıldır bu ülkede hemen hemen her alanda devrim niteliğinde yatırım yapılması bu güven ikliminden kaynaklanmıştır. 14 Mayıs'tan sonra da yatırımlar devam edecektir." dedi.

"Kiranızı yüzde 25 üzerinden zam yaparak yatırın"

Kiranızı yüzde 25 üzerinden zam yaparak yatırın diyen Bakan Kurum, "Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden yüzde 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 zamlı olarak yatırın ve devam edin. Bu süreç geçici, piyasa oturacak. Belli desteklerimizi muafiyetlerimizi verdik. Piyasa normale dönecektir." şeklinde konuştu.

İlk evim, ilk iş yerim, ilk arsam projesinde 50 bininin inşaatını çıktık.

İlk evim, ilk iş yerim, ilk arsam projesinde 50 binin inşaatını çıktıklarını söyleyen Bakan Kurum şunları söyledi:

"Biz güçlü bir devletiz. Süreci liyakatli yürütürseniz her şey yapılabilir. Elazığ'da deprem oldu, salgının başladığı ilk zamanlardı; ve orada hızlı bir şekilde inşa sürecine girdik. Ardından seller oldu. Kastamonu, Rize, Trabzon'da. Hemen ardından İzmir'de deprem oldu. İnsanlarımızın sokağa çıkamadığı günlerde biz vatandaşlarımıza sözümüzü yerine getirdik. Şimdi hem kentsel dönüşüm şantiyemiz hem sosyal konutlarımız devam etti. Şimdi geldiğimiz süreçte 11 ilimizde deprem sebebi ile acı günü yaşadık. İlk andan itibaren devlet millet el ele verdik. Orada herkes vardı. 81 ilden kardeşimiz vardı. Herkes orada afetzede kardeşlerimiz için mücadele verdi. Bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan çadır kentlerimizi kurduk. Konutlarımızın sözleşmelerimizi yaptık ve 46 günde temelleri attık. Şu an 125 bin konut rakamındayız. İlk köy konutlarımızın anahtarlarını teslim ettik. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde tarihi, demografik yapısını koruyarak 650 bin konutumuzu planladık, bitirerek teslim edeceğiz. Bölgedeki verileri haritada işledik. Rezerv alanlarını, sıvılaşma durumunu, fay hattına uzaklığını belirledik. Beraber yol yürüdüğümüz hocalarla çalışmalarımızı yaptık."

"72 bin başvuru oldu"

Kentsel dönüşüm projesinde şu an itibari ile 405 bin bağımsız bölümü ilgilendiren 72 bin başvuru olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Maliyetimizi inceleyeceğiz. 750 bin liraya 2+1 dairemizi dönüştüreceğiz. 3+1 dairemizde de 900 binini devlet 900 binini vatandaşımız ödeyecek. 10 yıl vade ile ödenecek. TOKİ'den ev alanlara yüzde 25 artış yaptık, gelirleri yüzde 80 arttı. Vatandaşı koruyacak politikayı izleyeceğiz. Çalışmalarımızı rızaya dayalı yapacağız. 3'te 2 çoğunluk istiyorsa başlayacağız. Ödememe oranı yüzde 1'in bile altında. Ödenmeyince hemen gel bakalım demiyoruz. Bu, yüzyılın dönüşüm kampanyası. İlçe bazında en fazla Bahçelievler, Avcılar ve Güngören'de sayının yüksek olduğunu görüyoruz. Bahçelievler'de 47 bin başvuru oldu." dedi.

"Risk durumuna bakmıyoruz"

Yarısı Bizden kampanyasının detaylarına değinen Bakan Kurum, "Binanın ruhsatı, projesi, mülkiyet hakları, imar durumuna bakıp buna ilişkin proje çiziyoruz. Riskli olduğunu tespit etme söz konusu değil. 3'te 2 uzlaşı varsa başlatacağız. İstanbul bizim geleceğimiz, istikbalimiz. İstanbul'un nüfusu ülke nüfusunu yüzde 5'i, ekonomisi ülkemizin neredeyse yarısı. İstanbul'u güçlü hale getirmemiz lazım. Gençliğin İstanbul'u olsun istiyoruz. TOKİ'de gençlerimize yine kontenjan vereceğiz. 2028 yılına kadar hedefimiz 2 milyon rakamına ulaşmak.Depremde taptığımız tespitlere göre yıkılan binaların yüzde 96'sı 1999 öncesi yapılmış binalar. İstanbul'da da 1 buçuk milyon riskli konut olduğunu tespit ediyoruz. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. TOKİ Tuzla'yı en geç 16 ay içinde teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kiracılara da kira yardım yapıyoruz

Kentsel dönüşümde kiracılara da kira yardımı yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı yapıyoruz. Kiracılara da iki kira yardımı yapıyoruz ki kiracı kardeşlerimiz de mağdur olmasın. Konutu dönüşüme giden vatandaş ödemenin 75 bin lirasını sözleşme imzalandığında, kalanını da 5 bin 625 lira taksitle 10 yılda ödeyecek." dedi.

Deprem bölgesinde yaşanılanlar

Programda deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Deprem bölgesine gittiğinizde karnınıza sancılar giriyor. Enkazdan enkaza gidiyorsunuz. Yollar kapalıydı yolları açtırdık. Nurdağı-Gaziantep arasındaki otoban kapalıydı. Bütün Şanlıurfa'dan Adana'ya giden Trafik Nurdağı'nın Islahiye'nin içinden geçti. Çok üzülüyorsunuz, oradaki sizin de çocuğunuz olabilir. Bir taraftan çaresiz kalıyorsunuz bir taraftan da vatandaşın çadırını kurmak zorundasınız, suyunu karşılamak zorundasınız. Bizim üzülme lüksümüz yoktu. Biz kendi çocuğumuzla ilgilenemiyoruz ama oradaki çocuklar bizim çocuğumuz oluyor, insanlarımız anne babamız oluyor."

"81 ilde hikayemiz var"

"81 ilde hikayemiz var" diyen Bakan Kurum, "Vatandaşımız bizi gördüğünde 'Allah razı olsun' diyor. "Siz Elazığ'daydınız, İzmir'deydiniz, Kartal'da bina yıkıldı oradaydınız" diyorlar. 81 ilde istisnasız hikayemiz var. Bizim için para pul önemli değil. İnsanımızın bizlere sarılması önemli." şeklinde konuştu.