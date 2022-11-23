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Bakan Murat Kurum Düzce depremine ilişkin son durumu açıkladı: Kaç binada hasar var? Evlere ne zaman girilecek?

Bakan Murat Kurum Düzce depremine ilişkin son durumu açıkladı: Kaç binada hasar var? Evlere ne zaman girilecek?
23.11.2022 17:23

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Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin son durumu açıkladı. Kurum, "138 artçı deprem meydana geldi. Can kaybımız yok. Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıyoruz. 321 binamızda hasar tespiti yaptık. 5 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar yok. Binalarda hasar tespiti yapıldıktan sonra binalara girilebilir." ifadelerini kullandı.

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