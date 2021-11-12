Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillere haddini bildirdi: Sırtını mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bürokrat atamalarına ilişkin iftiralarına yönelik olarak "Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kere bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir." dedi.