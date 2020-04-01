Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca, sağlık çalışanlarından koronavirüse yakalananların sayısını açıklarken ise göz yaşlarını tutamadı. Koca, "Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek, 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıklarken gözleri doldu01.04.2020 20:56
- Bakan Koca koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıklarken gözleri doldu
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