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Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı... Vefat sayısı 131'e yükseldi

Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı... Vefat sayısı 131'e yükseldi

29.03.2020 20:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğun koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi. Koca'nın açıkladığı verilere göre iyileşen hasta sayısı 105'e yükseldi.


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