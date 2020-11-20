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Bakan Koca koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı: Ne olurdu herkes özveri gösterseydi...

Bakan Koca koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı: Ne olurdu herkes özveri gösterseydi...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı bir uyarı daha geldi. Bakan Koca sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı.Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hastanın "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." sözleri duyuldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse karşı bir uyarı daha geldi. Bakan Koca sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hastanın "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." sözleri duyuldu.

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