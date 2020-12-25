Haberler Video Haber Videoları Bakan Koca duyurdu: Yurt dışından Türkiye'ye gelişlerde PCR testi şartı uygulanacak!

Bakan Koca duyurdu: Yurt dışından Türkiye'ye gelişlerde PCR testi şartı uygulanacak!

Bakan Koca duyurdu: Yurt dışından Türkiye'ye gelişlerde PCR testi şartı uygulanacak!
25.12.2020 21:10
Ana Sayfa 03:08
Atıl tarım arazileri üretime...
Ana Sayfa 01:54
Villa kumarcılar enselendi
Ana Sayfa 02:40
Sokağa çıkma kısıtlaması...
Ana Sayfa 01:14
''Öcalan’ın valizi dolar...
Ana Sayfa 05:59
Korkutan yangın! Alevler bir...
Ana Sayfa 08:51
Yılbaşında ek tedbirler...
Ana Sayfa 00:45
İstanbul Kağıthane'de korku...
Ana Sayfa 01:00
Hercai 53. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 01:52
Maskesiz yakalanınca polise...
Ana Sayfa 01:39
Ölümlü Pegasus'un kazasında...
Ana Sayfa 01:50
Kuyumcuda bıçaklı kavga!...
Ana Sayfa 00:18
Ünlü türkücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışından Türkiye'ye gelenlere PCR testi şartı getirildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." dedi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışından Türkiye'ye gelenlere PCR testi şartı getirildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." dedi.
Haber Videoları