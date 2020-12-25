Bakan Koca duyurdu: Yurt dışından Türkiye'ye gelişlerde PCR testi şartı uygulanacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışından Türkiye'ye gelenlere PCR testi şartı getirildiğini açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, son 72 saat İçinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir." dedi.