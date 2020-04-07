Bakan Koca açıkladı: Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu 07.04.2020 20:10

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 7 Nisan Kovid-19 vakalarını açıkladı. Koca, daha iyi organize olabilmemiz için tavsiyeler ortaya çıktı diyerek, Toplum Bilimleri Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi.