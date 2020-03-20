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Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

20.03.2020 00:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı. Koca açıklamasında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.


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