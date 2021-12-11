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Bakan Hulusi Akar duyurdu: 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Hulusi Akar duyurdu: 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11.12.2021 00:20 - Son Güncelleme: 11.12.2021 00:24

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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yürütülen operasyonlarla ilgili son bilgilere paylaştı. Bakan Akar, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız." dedi. "Avaşin Bayan bölgesinde üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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