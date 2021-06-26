Bakan Hancock'un danışmanıyla sevişme anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Hancock’tan "sosyal mesafe" özrü!

Son dakika haberi... Dünya, İngiliz İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile danışmanının basına sızan sevişme görüntülerini konuşuyor. Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasının ardından "sosyal mesafe kuralına uymadığı" için özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Hancock'un özrünü kabul etti. Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, "ülkeyi salgından çıkarmak için" göreve devam edeceğini belirtti.