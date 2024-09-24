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Bakan Güler, Bakü'de Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılıyor
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Bakan Güler, Bakü'de Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılıyor

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 18:07 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 18:07

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret düzenlediği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile kardeş Azerbaycan'da düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de teşrif ettiği fuarda Türk savunma sanayi firmaları da ileri teknoloji ürünlerini sergiliyor. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e eşlik ederek fuarda sergilenen ürünleri inceledi.

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