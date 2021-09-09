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Bakan Fahrettin Koca'dan Mu varyantı açıklaması: İstanbul'da 2 kişide görüldü

Bakan Fahrettin Koca'dan Mu varyantı açıklaması: İstanbul'da 2 kişide görüldü
09.09.2021 18:50
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Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mu varyantının İstanbul'da iki kişide görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, bu iki kişinin sağlık durumlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise tedavilerinin ayakta devam ettiğini ve sağlık durumlarının ağır olmadığını söyledi.


Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaptığı açıklamada Koronavirüsün "MU" varyantına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farkı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız gerekiyor. Vatandaşımız açısından bu anlamda bir farklılık yok.

Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller. İki vaka da ayakta takip edilen, ciddi sorunu olmayan vaka. "Mu" varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda böyle bir şey söz konusu değil.

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