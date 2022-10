Bakan Fahrettin Koca tedavi gören madencilerin yakınlarıyla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanarak İstanbul'da tedavi altına alınan 6 madencinin yakınlarıyla hastanede bir araya gelerek durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilen 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek kendilerine detaylı bilgi verdim." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabında ailelere hastalarının durumuyla ilgili bilgi verdiği anlara ilişkin video da paylaşan Koca, burada yaptığı konuşmada, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yaralılardan İbrahim Çeliktaş ile ayakta görüşmesine ilişkin anların da paylaşıldığı videoda Koca, "İbrahim yürüyebiliyor. Ayakta, genel durumu iyi. Ciddi bir sorunu yok görünüyor." diye konuştu.

Koca, "2 hastamız Ayhan Akgül ile Remzi Taşkömür solunum cihazında, daha doğrusu ekstübe oldu. Ayhan'ın durumu baştan daha kritikti. Şimdi daha iyi. Kendisiyle de konuştum. Bilinci yerinde. Olayın nasıl olduğunu biliyor. Genel durumu iyiye gidiyor ama yanıkları fazla olduğu için şu dönemde biliyorsunuz daha çok başka, hemodinamik açıdan sorunlar karşımıza çıkar. O dönemi atlattık. Bundan sonrası için enfeksiyon dönemi daha ağır bir sorun olarak karşımıza çıkacak." dedi.

Remzi Taşkömür'ün de durumunun oldukça iyi olduğu bilgisini veren Koca, "Remzi ile de epey konuştuk. Remzi bayağı konuşuyor. Remzi'nin durumu oldukça iyi. Besleniyor. Genel durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaralılardan Taner Şen'in de durumunun baştan ağır olduğunu belirterek, "Kalbi 20 dakika kadar canlandırma sonrası geriye dönmüştü. Taner şu an durumu en ciddi olan, baştan itibaren böyleydi. O ciddiyetini koruyor. Ama şu an genel durumu stabil giden, daha kötüye değil ama kritik bir dönemde. Bundan sonrası için enfeksiyon, ona bağlı septik şok tabloları ile mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Koca, yaralılardan İzzet Ak'ın da solunum cihazına bağlı ve kritik durumunu koruduğunu, Taner Şen'den sonra ikinci kritik hasta olan Ak'ın durumunun stabil gittiğini bildirdi.

Yaralılardan Erol Bulduk'un da solunum cihazına bağlı bulunduğunu belirten Koca, Bulduk'un durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Bakan Koca, hastanedeki doktorların yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, "Özellikle sadece bir iki hocamız değil. Hem yoğun bakım hocası hem enfeksiyon hocası hem yanıkla ilgili özelleşmiş cerrah arkadaşlar hem plastik cerrahlar hem hastanenin hem de yetkin olarak gördüğümüz, bildiğimiz arkadaşları sürece dahil ettik. Sadece Çam Sakura'daki hocalarımız devrede değil onu biliyorsunuz zaten. Elimizden gelen neyse onu yapma çaba ve gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Bugün Akdeniz Üniversitesinden Plastik Cerrah Ömer Özkan'ın hastaneye geldiğini ve birlikte hastaları ziyaret ettiklerini kaydeden Koca, bundan sonra hastaların tek tek üzerinde durarak değerlendireceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, "İnşallah tez elden sevdiklerine bütün kardeşlerimiz ulaşır diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

