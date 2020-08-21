Bakan Dönmez anlattı! Fatih Sondaj Gemisi'nde çalışan iki yabancı uzmana baskı!

21.08.2020 17:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Doğalgazı arama çalışmalarında yaşanan bir olayı anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalarda çalışan iki yabancı uzmanın baskı gördüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi müjdeyi açıklamasının ardından sondaj çalışmalarında yaşadıkları zorluklardan birini anlattı.

Bakan Dönmez, yerli ve yabancı uzmanlara baskı yapıldığını ancak bu baskılara boyun eğmeyen iki Avrupa Birliği vatandaşı uzmanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

"AİLELERİNE BASKI YAPTILAR..."

Bakan Fatih Dönmez, "Bu süre içerisinde; hem yerli uzmanlarımıza hem de yabancı uzmanlarımıza çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi Avrupa Birliği vatandaşıydı. Ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız, 'Biz burada mutluyuz, huzurluyuz, kendi ülkemiz bize sahip çıkmıyor. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak istiyoruz dediler. Müracaat ettiler ve şu anda o iki çalışanımız Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak bizlerle birlikte çalışıyor." dedi.