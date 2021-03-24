Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın ikinci gün oturumu sonrası basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu başladı.



Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. NATO Karargahında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve diğer 29 bakanın yuvarlak masada bir araya geldiği toplantının ikinci gün oturumunu başlatan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ele alınacak konulara dair bilgi verdi. Stoltenberg, NATO ortakları olarak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin de katıldığı oturumda, Rusya'nın faaliyetlerinin, NATO sınırları yakınında büyüyen askeri varlığının ve ortak ülkeler üzerindeki baskısının görüşüleceğini belirtti.







BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ MESAJLAR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Görüşme yapıcı bir ortamda gerçekleşti" dedi.

Çavuşoğlu, FETÖ, S-400 ve YPG/PKK konularının görüşüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "S-400'ü aldığımızı ve bu işim bittiğini, söyledik" dedi.

Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğu görüşünü ilettik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "Washington'da geniş bir toplantı için mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bütün konuları açık yüreklilikle konuştuk. Bazı konularda görüş ayrılığımız var onları da el alma konusunda mutabık kalmıştık. Bugün bu konuları da konuştuk. S-400 konusunda şu anda Türkiye'nin bunları satın aldığını tekrar söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğu görüşünü ilettik. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de ya da Washington'da daha kapsamlı bir toplantı için mutabık kaldık. Suriye konusunu tüm boyutları ile ele aldık. Barış Pınarı'nın ardından ABD ile olan ortak açıklamanın uygulanmadığını açıkladık. PKK'nın artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye'deki siyasi çözümün tüm boyutları ile ele aldık. Irak, Libya konularında NATO ile beraber yapabileceklerimizi ele aldık."