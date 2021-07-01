Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert Kıbrıs tepkisi: ''Yok sayıyoruz''

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili görüşmelerin ardında basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

Kıbrıs'ın eski Kıbrıs olmadığını, Doğu Akdeniz'in eski Doğu Akdeniz olmadığını, Türkiye ile KKTC'nin ilişkilerinin daha önemli hala geldiğini göstereceğiz. Türkiye'nin desteğine teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya haklılığımızı anlatmaktır. Ben her platforma gidiyorum, her platformda anlatıyorum. Bizim isteğimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta iki devletli durumu sağlayabilmektir. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyor, hoş geldin diyorum.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Antalya Diplomasi Formu'na katılarak bizi mutlu ettiniz, onur verdiniz. Sizin katılmanızdan rahatsız olanlar oldu. KKTC'nin herhangi bir temsilcisinin katılmasından rahatsız olanlar , başkalarına da katılmayın diyenler oldu. Bu telefonlardan rahatsız olduklarını Avrupalı dostlarımız da söyledi. Biz bu formu geleneksel hale getireceğiz. Mart sonu, Nisan başı gibi düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanı ile baş başa görüştük Başbakanın katılımı ve heyetler arası görüşmeler de yaptık. Cenevre'de sizler de yakından takip ettiniz. Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası oldu. Yeni bir dönem başladı.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini yok sayıyorlar. Egemenlik bana ait, Kıbrıs Türk'ü ben ne kadar istersem o kadar özgür olur dedi resmen. Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı.

SayınCumhurbaşkanımızın bölgesel konferans teklifi masadadır. KKTC'nin hakça paylaşım teklifi de geçerlidir. Kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimseye hakkımızı da yedirmeyiz. KKTC'yi her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Garantör ülke olarak da desteklemek en doğal hakkımızdır.