Bakan Bekir Pakdemirli'den Çeşme'deki orman yangını hakkında açıklama

14.08.2020 12:07

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirdi. "Yangın tamemen kontrol altında" bilgisini veren Bakan Pakdemirli, "150-200 hektar alan zarar gördü" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınına ilişki önemli açıklamalarda bulundu.





YANGIN KONTROL ALTINDA

Bakan Pakdemirli, "Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler" dedi.

Pakdemirli, orman yangınında "150-200 hektar alan zarar gördü" bilgisini paylaştı.

KASIT VAR MI?



Yangında "terör bağlantısı" olup olmadığı konusuna değinen Bakan Pakdemirli "Kasıt ve kusur konusunu valiliğimiz soruşturuyor" açıklamasını yaptı.









