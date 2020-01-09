Bakan Albayrak'tan Gazeteciler günü mesajı! Özçekim yaparak kutladı 09.01.2020 22:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile özçekim yaparak, “Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam” diye konuştu.