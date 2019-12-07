Bakan Albayrak'tan Erzurum'a özel teşekkür! 07.12.2019 13:51

Dün Erzurum'da 'Türkiye için Değişim Başlıyor' programına katılan Bakan Albayrak'a ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, Twitter'dan Erzurum ziyareti için özel hazırlanmış bir video yayınlayarak teşekkür etti.