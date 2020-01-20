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Bakan Albayrak'a Kanal İstanbul üzerinden algı operasyonu yürüten Cumhuriyet'in

Bakan Albayrak'a Kanal İstanbul üzerinden algı operasyonu yürüten Cumhuriyet'in "terör" manşetleri

20.01.2020 12:06

Cumhuriyet gazetesinin Kanal İstanbul üzerinden yürütmeye çalıştığı algı operasyonu suya düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aile arazisini rant projesi gibi gösteren gazeteye tepki gecikmedi. Bakan Albayrak avukatı Ahmet Özel aracılığıyla jet bir açıklama yaptı. Albayrak, "Tüm hukuki yolları kullanacağız" dedi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne savaş açan ne kadar terör örgütü varsa onların sözcüsü olan Cumhuriyet gazetesinin diğer algı manşetleri akıllara geldi. İşte o manşetlerden bazıları...


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