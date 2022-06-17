Bakan Akar'dan Yunanistan'la kritik görüşmenin perde arkasını anlattı!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönmesi NATO için de tehdit" açıklamasında bulundu. NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldiği hatırlatılarak, Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Yunanistan'da belli siyasiler birtakım emelleri nedeniyle eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bununla birlikte başlattıkları silahlanma çalışmaları var. Bunun Yunan halkına ekonomik yansıması da çok ağır oluyor. Ayrıca ittifaklar peşinde koşuyorlar." dedi.