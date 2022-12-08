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Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: "ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz"

Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması: "ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz"
08.12.2022 16:32

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz" dedi. Bir gazetecinin ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası yapılan görüşmelerde heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu bir yaklaşım gördük." ifadelerini kullandı.

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