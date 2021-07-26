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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile, Suriye’nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde incelemelerde bulunuyor. İnceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile
Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.




Akar, beraberinde Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.


Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.


Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

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