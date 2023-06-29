Bak Ekrem Bey Canan hanım ne diyor: Kılıçdaroğlu olmasa İmamoğlu profilinde biri İBB'ye başkan adayı olamazdı!

Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. CHP'de iç savaş çıktı! Ekrem Beyciler, isyan başlattı. İstifa çağrısı yaptı. 'Kemal Beyciler'den de Kaftancıoğlu, sahne aldı. "Aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği İmamoğlu'na çattı!





"Kemal Bey olmasaydı, hiçbir yere gelemezdi" diye çıkıştı.

Profiline laf attı. "Ondan başkan olmaz" mesajı yolladı. Hatta dayanamadı! "Parti içi meseleleri ekranda paylaşıyor" diyerek gemileri yaktı. Gözler, İmamoğlu'nda!