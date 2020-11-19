Bahreynli gazeteci Emced Taha'dan ihanetin itirafı: Hepimiz Siyonistiz

İsrail merkezli i24 kanalında açıklamalarda bulunan Bahreynli Gazeteci Emced Taha "Siyonist olmak; inşa etmek, geliştirmek ve insanlara neşe getirmek anlamına geliyorsa, o zaman hepimiz öyleyiz' ifadeleriyle tepki çekti.

Bahreynli Gazeteci Emced Taha, İsrail merkezli i24 kanalında açıklamalarda bulundu.

İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına değinen Bahreynli gazeteci, "Her şey güvenli ve sağlıklı bir ortamda daha mutlu yaşamak için. Kimse Siyonist diyerek bizi susturmasın. Siyonist olmak; inşa etmek, geliştirmek ve insanlara neşe getirmek anlamına geliyorsa, o zaman hepimiz öyleyiz' ifadelerini kullandı.