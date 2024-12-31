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Bahçeli’den İmralı - DEM görüşmesi açıklaması!
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Bahçeli'den İmralı - DEM görüşmesi açıklaması!

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 13:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla mesaj paylaştı. DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile temasına değinen Bahçeli, "İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir." dedi.

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